Байден утвердил рекордный пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 триллиона
Большинство налогоплательщиков получат почти по полторы тысячи долларов.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса объёмом 1,9 триллиона долларов. Ранее законопроект был одобрен конгрессом.
"Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и даёт людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность", — уточнил глава Белого дома.
Пакет мер предусматривает выделение около 400 миллиардов долларов непосредственно на борьбу с пандемией ковида. Около одного триллиона должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование национальной экономики. В рамках программы налогоплательщики с заработком до 75 тысяч долларов в год получат единовременную выплату в размере 1,4 тысячи долларов. Заметим, что таких в стране большинство.
В дополнение к пособию по безработице, которое выплачивают Штаты, появится федеральная доплата (300 долларов в неделю) до августа. Гражданам США расширят налоговые льготы на детей до 3,6 тысячи долларов на каждого ребёнка. Ещё 130 миллиардов долларов пойдут на помощь школам для преодоления пандемии ковида, а 40 миллиардов должны направить колледжам и университетам.
В марте 2020 года власти Штатов выделили на борьбу с кризисом из-за коронавируса 1,8 триллиона долларов. Тогда 70 миллионов американцев получили выплаты в размере 1200 долларов.
Ранее сообщалось, что компания Microsoft заплатит сотрудникам по 1200 долларов для борьбы с выгоранием на удалёнке.
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