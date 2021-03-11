У москвича решили отобрать квартиру из-за незаконной перепланировки

Квартиру жителя Бутырского района Москвы выставили на продажу из-за незаконной перепланировки. Мосжилинспекция три года пыталась добиться от хозяина жилплощади на Дмитровском шоссе, чтобы он восстановил разрушенную несущую стену между кухней и комнатой.

Как сообщает МК, специалисты подтвердили незаконную перепланировку и выписали мужчине штраф в две тысячи рублей. Однако москвич не торопился восстанавливать стену, и его ещё раз оштрафовали через год на 500 рублей.

Позднее владельцу квартиры был выписан ещё один штраф на пять тысяч рублей за неисполнение решения суда, ему также ограничили выезд из России. Эти меры не помогли повлиять на мужчину, поэтому Мосжилинспекции пришлось подать исковое заявление о продаже помещения с публичных торгов. За всю историю ведомства это только четвёртый подобный случай.

На недвижимость уже наложили арест. При этом эксперты отмечают, что хозяин квартиры может исправить ситуацию. Ему нужно вернуть несущую стену, иначе жилплощадь уйдёт с молотка. В таком случае владелец получит за неё деньги, но за вычетом судебных расходов.

Добавим, что продать такую квартиру будет крайне проблематично, поскольку она идёт "с обременением". Новому владельцу недвижимости нужно будет вернуть разрушенную стену.

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