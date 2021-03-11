Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год
Как выглядит дом курильщика? Звучит как начало глупой шутки, но на самом деле такое жилище определить и правда не составит труда. Достаточно вынести все вещи и посмотреть на чистые силуэты, оставшиеся от мебели.
Кадр из видео © TikTok / camelgum
Недавно тиктокерша и художница Дуранда Роуз показала, как выглядит квартира, где 21 год жил курильщик, который был не прочь подымить, не выходя на улицу. И нет, там не было залежей окурков по углам или прожжённых следов на мебели — всё намного масштабнее. Настолько, что Дуранде с парнем, прежде чем переехать в апартаменты, пришлось несколько дней драить потолок, стены и пол квартиры.
Я ничего подобного не видела!!!
Видео © TikTok / camelgum
За 21 год абсолютно все поверхности покрылись жёлтым налётом. Старенький линолеум — не исключение. Узнать, какого цвета он был раньше, можно, только если убрать мебель, которая стояла на месте два десятилетия. И копоть — полбеды. Можно только представить, какой в квартире стоит запах.
Кадры из видео © TikTok / camelgum
Когда Роуз опубликовала видео в профиль "Тиктока" camelgum, оно мигом стало вирусным. За считаные часы его посмотрело больше семи миллионов человек, в том числе и пользователи соцсети из России. Многие заметили — если такой налёт остаётся на стенах, то что происходит с лёгкими человека?
Копчёная квартирка😅
Мне кажется, запах сигарет ничем не убрать, даже если вычистить всю квартиру, нужно просто капитальный ремонт делать 😳
Скажу на своём опыте. Сиги рил оставляют такой налёт. А прикиньте, что в лёгких?
WOW-news
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