Депутат из Уфы объявила о распродаже своей люксовой одежды, цена которой привела россиян в бешенство

На днях Юлия в своём профиле Instagram поделилась роликом , в котором объявила, что продаёт свою одежду. За годы у девушки скопилась серьёзная коллекция. Причём большая её часть — люксовые бренды, такие как Gucci, Valentino, Burberry, Fendi и Prada. Теперь каждый желающий сможет приобрести шикарный наряд с плеча депутатки.

Здесь нет вещи с какого-то другого плеча, я клянусь. Всё это моё, мною купленное, мною придуманное, мною собранное. Я даже могла за одними всего перчатками, которые больше не могу нигде купить, полететь в Лондон

Вы прекрасно видите, что это у меня дома, что это не какой-то магазин. Это мои самые любимые вещи. Я их покупала, тратила на них деньги в самых лучших бутиках мира, поэтому, естественно, подбирала для себя самое лучшее

Пары взглядов на фотографии Юлии хватит, чтобы понять: она настоящая модница. Но, как признаётся сама женщина, сейчас её приоритеты сместились. Самое важное в объявлении Романчевой — это то, куда пойдут деньги с продажи люксовой одежды. В видео депутатка рассказала, что средства будут направлены на благотворительность.

И, учитывая, за какие суммы продаётся одежда, фонды будут только рады. К примеру, одна пара кроссовок Dolce & Gabbana из личного магазина россиянки стоит 29 тысяч рублей, а платье Salvatore Ferragamo — все 150, пишет Lenta.ru.