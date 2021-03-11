Депутат из Уфы объявила о распродаже своей люксовой одежды, цена которой привела россиян в бешенство
Депутат городского совета Уфы Юлия Романчева рассказала, что распродаёт большую часть своего гардероба. Всё ради благотворительности.
На днях Юлия в своём профиле Instagram поделилась роликом, в котором объявила, что продаёт свою одежду. За годы у девушки скопилась серьёзная коллекция. Причём большая её часть — люксовые бренды, такие как Gucci, Valentino, Burberry, Fendi и Prada. Теперь каждый желающий сможет приобрести шикарный наряд с плеча депутатки.
Здесь нет вещи с какого-то другого плеча, я клянусь. Всё это моё, мною купленное, мною придуманное, мною собранное. Я даже могла за одними всего перчатками, которые больше не могу нигде купить, полететь в Лондон
Вы прекрасно видите, что это у меня дома, что это не какой-то магазин. Это мои самые любимые вещи. Я их покупала, тратила на них деньги в самых лучших бутиках мира, поэтому, естественно, подбирала для себя самое лучшее
Пары взглядов на фотографии Юлии хватит, чтобы понять: она настоящая модница. Но, как признаётся сама женщина, сейчас её приоритеты сместились. Самое важное в объявлении Романчевой — это то, куда пойдут деньги с продажи люксовой одежды. В видео депутатка рассказала, что средства будут направлены на благотворительность.
И, учитывая, за какие суммы продаётся одежда, фонды будут только рады. К примеру, одна пара кроссовок Dolce & Gabbana из личного магазина россиянки стоит 29 тысяч рублей, а платье Salvatore Ferragamo — все 150, пишет Lenta.ru.
Деньги я потрачу, конечно же, безусловно, на благотворительность. <...> Я оставлю себе более маленький гардероб. Может быть, мне его будет вполне достаточно. <...> Ценности поменялись, всего лишь ценности. Я просто хочу сделать за счёт этого всего кому-то приятное, вот и всё
Кадры из видео © Instagram / romancheva.yuliya
Юлия Романчева заседает в городском совете Уфы с 2016 года. Кроме того, россиянка работает директором в аутсорсинговой компании по организации лечебного питания "Диетгрупп-2009". Только за последние пару лет организация заключила несколько контрактов общей суммой несколько сотен миллионов рублей. Также девушка ведёт активную деятельность в соцсетях. На её Instagram-профиль подписано больше 300 тысяч человек.
Не по карману 😬Благотворительность — это хорошо 🙏🏻
Очень дорогие вещи, хотя для кого как... Думаю, честным трудом на такие дорогие шмотки просто нереально заработать, хотя многие говорят, что каждодневным трудом. Чушь это всё!!!
Так всё красивое и дорогое, мне точно не по карману (
WOW-news
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