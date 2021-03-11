Мать Аршавина решила отсудить у его серьёзно больной экс-жены два миллиона рублей

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна подала в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск на 2 миллиона рублей в отношении своей бывшей невестки Алисы Казьминой. Как сообщают РИА "Новости", причиной этому послужило проживание последней в петербургской квартире, принадлежащей Татьяне Аршавиной.

"Алиса Аршавина в течение длительного времени без каких-либо правовых оснований проживает в ее квартире, даже при наличии судебного решения о выселении, и просит взыскать деньги. Иск поступил в Приморский районный суд", - говорится в сообщении Приморского районного суда Санкт-Петербурга.

Татьяна Аршавина объяснила требование взыскать с Казьминой деньги тем, что та безвозмездно проживает в квартире. Этими действиями она якобы лишает хозяйку жилплощади возможности продать или получать доход от ее использования.

Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и троих её детей, в том числе и совместной дочери.

Авторы