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Мать Аршавина решила отсудить у его серьёзно больной экс-жены два миллиона рублей

Поводом для этого стало "незаконное проживание" бывшей избранницы сына в квартире свекрови.

11 марта 2021, 21:28
<p>Андрей Аршавин. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Андрей Аршавин. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна подала в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск на 2 миллиона рублей в отношении своей бывшей невестки Алисы Казьминой. Как сообщают РИА "Новости", причиной этому послужило проживание последней в петербургской квартире, принадлежащей Татьяне Аршавиной.

"Алиса Аршавина в течение длительного времени без каких-либо правовых оснований проживает в ее квартире, даже при наличии судебного решения о выселении, и просит взыскать деньги. Иск поступил в Приморский районный суд", - говорится в сообщении Приморского районного суда Санкт-Петербурга.

Татьяна Аршавина объяснила требование взыскать с Казьминой деньги тем, что та безвозмездно проживает в квартире. Этими действиями она якобы лишает хозяйку жилплощади возможности продать или получать доход от ее использования.

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Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и троих её детей, в том числе и совместной дочери.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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