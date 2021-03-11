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Набиуллина сообщила, что привилась от коронавируса

Председатель ЦБ заверила, что "всё нормально".

11 марта 2021, 21:41
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина привилась от коронавируса ещё в конце прошлого года. Об этом она сообщила в интервью "Известиям".

"Я привилась ещё в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", — сказала Набиуллина.

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Ранее Эльвира Набиуллина единственная из россиянок вошла в рейтинг ста самых влиятельных женщин мира.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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