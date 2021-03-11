Набиуллина сообщила, что привилась от коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина привилась от коронавируса ещё в конце прошлого года. Об этом она сообщила в интервью "Известиям" .

"Я привилась ещё в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", — сказала Набиуллина.