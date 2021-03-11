С 1 апреля изменятся правила начисления пособий, льгот и больничных: на сколько вырастут выплаты

Через две недели начнётся индексация ряда социальных выплат. К тому же изменится алгоритм начисления некоторых пособий и больничных. Лайф выяснил, что нужно успеть получить до конца этого месяца, а также кто и сколько денег сможет получить после 1 апреля.

В ПФР напоминают, что всем семьям, которые зарегистрируют в загсе рождение детей до 1 апреля 2021 года, нужно подать заявление для получения единовременной выплаты. Она составляет пять тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться на портал "Госуслуги" или лично в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до восьми лет. Пять тысяч рублей выплачивают на каждого ребёнка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет, эти суммы в декабре перечисляли автоматически. Однако, если ребёнок родился после 1 июля 2020 года или родители не обращались за деньгами, то они ещё могут успеть получить их. Но следует поторопиться. Если не написать заявление на выплату до 1 апреля, то затем право на неё пропадёт.

С 1 апреля родители, которые получают ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, могут обратиться с заявлением о перерасчёте размера пособий. Соответствующий указ президент подписал 10 марта. Теперь размер пособия изменится. Ранее Минтруд предложил трёхступенчатую систему расчёта выплат. Стандартным размером остаётся 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Бывают ситуации, когда даже после получения пособия доход на человека в семье оказывается ниже прожиточного минимума в регионе. В этом случае пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если и это увеличенное пособие не позволяет семье выйти из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума. Выплаты делаются на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

— Заявления о назначении пособия в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года. При этом, как и в прошлом году, расчёт данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Если органы соцзащиты примут положительное решение, то в апреле родители получат не только пособие в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал, — объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кстати, помимо доходов семьи теперь будет учитываться и уровень её обеспечения имуществом. Например, наличие недвижимости, транспорта, счетов в банке. Такой подход направлен на то, чтобы помощь получали именно нуждающиеся семьи. На это обращает внимание адвокат Владимир Постанюк.

— Вообще такая мера соцподдержки, как пособия на детей от трёх до семи лет, появилась только с 1 января 2020 года. С тех пор размер выплаты для всех семей с низкими доходами составлял 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. С 1 апреля часть из них сможет получать пособия в повышенном размере. Кстати, с февраля многие социальные выплаты проиндексировали. Они повысились на 4,9%. Повысились, например, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, — уточнил Владимир Постанюк.

С 1 апреля 2021 года перестают действовать "карантинные" больничные. Их получали работающие пенсионеры. Больничные выдавали с 1 апреля прошлого года. Соответствующее постановление правительство выпустило из-за эпидемиологической обстановки. Предполагалось, что работающие люди старше 65 лет могут оформить лист временной нетрудоспособности и получать положенные по нему выплаты. При этом больничный выдавался при условии полного освобождения от работы. Если пенсионер продолжал трудиться дистанционно или находился в отпуске, то его эти положения не затрагивали.

— С 1 апреля 2021 года всем работающим пенсионерам старше 65 лет придётся вернуться на службу. Это решение связано с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Все больничные листы, открытые в связи с коронавирусом, будут закрыты. Работодателям по-прежнему рекомендуется по возможности переводить лиц старше 65 лет на удалённую работу, но теперь это их право, а не обязанность. Если пенсионер находился на больничном до 31 марта, то 1 апреля он обязан выйти на работу и либо продолжить трудиться в привычном режиме, либо по согласованию с руководством оформиться удалённо. Во многом решения о переводе на дистанционку будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Оксана Красовская напоминает, что ещё в декабре был определён новый порядок выдачи больничных. В части оплаты больничных изменения стали применяться с 1 января 2021 года. Теперь ФСС назначает и выплачивает пособия самостоятельно, работодатель только направляет больничный и документы по работнику. Раньше эту схему регионы уже опробовали в рамках пилотных проектов. С 2021 года в таком порядке работают все субъекты Федерации.

Также с 1 апреля 2021-го будет проведена индексация социальных пенсий. Уже есть проект постановления правительства, из которого следует, что прибавка составит 3,4%. Впрочем, поясняет Оксана Красовская, о точном размере индексации можно будет говорить после того, как постановление будет подписано и опубликовано.

Напомним, что в марте уже продлили упрощённые схемы получения целого ряда льгот. В частности, временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Он будет действовать до 1 октября. Теперь инвалидность автоматически подтвердят на последующие шесть месяцев. Такой порядок определили в 2020 году. Он был продлён до 1 марта 2021 года, а сейчас срок действия снова перенесли.

Упрощённый порядок впервые позволяет присваивать инвалидность без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Решение будет приниматься по результатам обследования за последний год и без личного присутствия человека. Все необходимые документы передвигаются по инстанциям с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

В марте появились новшества и для людей, которые ухаживают за пожилыми родственниками или близкими. Если они не работают, то имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты. Их могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. Период ухода входит в страховой стаж и влияет на размер пенсии. Сумма компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц.

Теперь получить эти деньги станет проще. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Людям, которые ухаживают за пожилыми родственниками, уже не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. К тому же не требуется собирать справки о смене места жительства человека, за которым ухаживают. Всю нужную информацию в ПФР получат с помощью федеральных информационных систем.

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