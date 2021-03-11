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С 1 апреля изменятся правила начисления пособий, льгот и больничных: на сколько вырастут выплаты

11 марта 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

Через две недели начнётся индексация ряда социальных выплат. К тому же изменится алгоритм начисления некоторых пособий и больничных. Лайф выяснил, что нужно успеть получить до конца этого месяца, а также кто и сколько денег сможет получить после 1 апреля.

В ПФР напоминают, что всем семьям, которые зарегистрируют в загсе рождение детей до 1 апреля 2021 года, нужно подать заявление для получения единовременной выплаты. Она составляет пять тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться на портал "Госуслуги" или лично в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до восьми лет. Пять тысяч рублей выплачивают на каждого ребёнка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет, эти суммы в декабре перечисляли автоматически. Однако, если ребёнок родился после 1 июля 2020 года или родители не обращались за деньгами, то они ещё могут успеть получить их. Но следует поторопиться. Если не написать заявление на выплату до 1 апреля, то затем право на неё пропадёт.

С 1 апреля родители, которые получают ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, могут обратиться с заявлением о перерасчёте размера пособий. Соответствующий указ президент подписал 10 марта. Теперь размер пособия изменится. Ранее Минтруд предложил трёхступенчатую систему расчёта выплат. Стандартным размером остаётся 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Бывают ситуации, когда даже после получения пособия доход на человека в семье оказывается ниже прожиточного минимума в регионе. В этом случае пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если и это увеличенное пособие не позволяет семье выйти из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума. Выплаты делаются на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Появились новые льготы для пенсионеров: кому они положены

Появились новые льготы для пенсионеров: кому они положены

Заявления о назначении пособия в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года. При этом, как и в прошлом году, расчёт данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Если органы соцзащиты примут положительное решение, то в апреле родители получат не только пособие в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал, — объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кстати, помимо доходов семьи теперь будет учитываться и уровень её обеспечения имуществом. Например, наличие недвижимости, транспорта, счетов в банке. Такой подход направлен на то, чтобы помощь получали именно нуждающиеся семьи. На это обращает внимание адвокат Владимир Постанюк.

Вообще такая мера соцподдержки, как пособия на детей от трёх до семи лет, появилась только с 1 января 2020 года. С тех пор размер выплаты для всех семей с низкими доходами составлял 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. С 1 апреля часть из них сможет получать пособия в повышенном размере. Кстати, с февраля многие социальные выплаты проиндексировали. Они повысились на 4,9%. Повысились, например, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, — уточнил Владимир Постанюк.

С 1 марта появятся новые льготы: кто и какие выплаты может получить

С 1 марта появятся новые льготы: кто и какие выплаты может получить

С 1 апреля 2021 года перестают действовать "карантинные" больничные. Их получали работающие пенсионеры. Больничные выдавали с 1 апреля прошлого года. Соответствующее постановление правительство выпустило из-за эпидемиологической обстановки. Предполагалось, что работающие люди старше 65 лет могут оформить лист временной нетрудоспособности и получать положенные по нему выплаты. При этом больничный выдавался при условии полного освобождения от работы. Если пенсионер продолжал трудиться дистанционно или находился в отпуске, то его эти положения не затрагивали.

С 1 апреля 2021 года всем работающим пенсионерам старше 65 лет придётся вернуться на службу. Это решение связано с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Все больничные листы, открытые в связи с коронавирусом, будут закрыты. Работодателям по-прежнему рекомендуется по возможности переводить лиц старше 65 лет на удалённую работу, но теперь это их право, а не обязанность. Если пенсионер находился на больничном до 31 марта, то 1 апреля он обязан выйти на работу и либо продолжить трудиться в привычном режиме, либо по согласованию с руководством оформиться удалённо. Во многом решения о переводе на дистанционку будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Оксана Красовская напоминает, что ещё в декабре был определён новый порядок выдачи больничных. В части оплаты больничных изменения стали применяться с 1 января 2021 года. Теперь ФСС назначает и выплачивает пособия самостоятельно, работодатель только направляет больничный и документы по работнику. Раньше эту схему регионы уже опробовали в рамках пилотных проектов. С 2021 года в таком порядке работают все субъекты Федерации.

Также с 1 апреля 2021-го будет проведена индексация социальных пенсий. Уже есть проект постановления правительства, из которого следует, что прибавка составит 3,4%. Впрочем, поясняет Оксана Красовская, о точном размере индексации можно будет говорить после того, как постановление будет подписано и опубликовано.

Напомним, что в марте уже продлили упрощённые схемы получения целого ряда льгот. В частности, временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Он будет действовать до 1 октября. Теперь инвалидность автоматически подтвердят на последующие шесть месяцев. Такой порядок определили в 2020 году. Он был продлён до 1 марта 2021 года, а сейчас срок действия снова перенесли.

Упрощённый порядок впервые позволяет присваивать инвалидность без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Решение будет приниматься по результатам обследования за последний год и без личного присутствия человека. Все необходимые документы передвигаются по инстанциям с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Пенсии станут больше: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты

Пенсии станут больше: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты

В марте появились новшества и для людей, которые ухаживают за пожилыми родственниками или близкими. Если они не работают, то имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты. Их могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. Период ухода входит в страховой стаж и влияет на размер пенсии. Сумма компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц.

Теперь получить эти деньги станет проще. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Людям, которые ухаживают за пожилыми родственниками, уже не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. К тому же не требуется собирать справки о смене места жительства человека, за которым ухаживают. Всю нужную информацию в ПФР получат с помощью федеральных информационных систем.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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