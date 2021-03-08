Появились новые льготы для пенсионеров: кому они положены

В этом году изменились некоторые правила выхода на пенсию. Кроме того, пожилые люди получили новые доплаты. Лайф выяснил, какие льготы уже появились у пенсионеров, а какие могут предоставить в ближайшее время.

В Госдуме предложили ввести для пенсионеров новую льготу. Это возможность покупать два билета в год на поезда дальнего следования по сниженной цене.

— Пока какого-то подготовленного законопроекта на эту тему нет. Есть просто предложение от депутатов. Впрочем, вопрос о льготных тарифах на поезда дальнего следования вполне может быть рассмотрен. Дело в том, что такая возможность уже существует для некоторых категорий льготников. Купить билеты по сниженному тарифу могут, например, Герои Советского Союза и Герои РФ, люди, награждённые определёнными орденами, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Что касается уже имеющихся льгот, то обычные пенсионеры имеют право на проезд по особым тарифам на пригородных поездах, междугороднем и муниципальном транспорте. Устанавливаются они на региональном уровне. Также на уровне субъекта федерации предоставляется льготный проезд отдельным категориям пенсионеров, ветеранам труда, лицам предпенсионного возраста. Как отметила Оксана Красовская, в некоторых регионах предоставляют возможность получить социальную помощь малоимущим пенсионерам на проезд к месту лечения и обратно.

— В зависимости от политики местных властей дотация может быть предоставлена в виде выдачи проездных билетов, в утверждении особых правил проезда такой категории пассажиров, а также в виде денежных надбавок к пенсиям. Компенсация обычно распространяется только на поездки городским общественным транспортом (без частных автобусов, маршруток и такси), — уточнил юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при президенте РФ Вячеслав Егоров.

Кстати, в этом году уже появился и ряд новых льгот. Так, теперь пенсионеры могут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха за пределами России. Речь идёт о людях, проживающих в районах Крайнего Севера. Ранее при выезде за рубеж компенсацию им не выплачивали.

К тому же изменились условия для назначения досрочной пенсии многодетным матерям. Такое право получили женщины, которые воспитали более четырёх детей. В 2021 году досрочную пенсию начнут получать многодетные мамы 1965 года рождения. Они могут оформить выплаты при достижении 56 лет, тогда как общеустановленный норматив составляет 58 лет. Раньше досрочную пенсию могли получать только женщины, которые вырастили более пяти детей.

Как поясняют в ПФР, матери троих детей начнут досрочно оформлять пенсии с 2023 года. Это коснётся женщин 1966 года рождения. Они смогут выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Важно помнить, что для получения досрочной пенсии должно соблюдаться несколько условий. В частности, многодетной маме необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

— Ещё одна новая льгота — это предоставление рассрочки по исполнительным документам в связи с CoViD-19. Пенсионеры имеют право на отсрочку по возврату задолженности в период распространения коронавируса. В частности, кредитной. Правда, в том случае, если решение о взыскании уже принял суд. Речь идёт о возврате долга по документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года. Однако тут стоит уточнить, что рассрочка распространяется на суммы не более 1 млн рублей. При этом должно соблюдаться несколько условий. Так, совокупный размер пенсии должен быть менее двух МРОТ. К тому же человек не должен иметь иных источников дохода и недвижимости, кроме единственного пригодного для постоянного проживания жилья. С 1 января МРОТ составляет 12 792 рублей. Рассрочка предоставляется на срок не более 24 месяцев и не позднее чем до 1 июля 2022 года, — рассказал адвокат Владимир Постанюк.

Также пенсионеры имеют целый ряд льгот, связанных с оплатой налогов и услуг ЖКХ. Причём в ряде случаев сниженные тарифы предусмотрены для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Таким образом, льготы касаются и пенсионеров, и предпенсионеров. Например, они освобождаются от уплаты налога на имущество с одного объекта в каждой категории.

— Так, если у пенсионера есть дом, квартира и гараж, то налог на имущество он может не платить. Если у него две квартиры, то одна из них не будет облагаться налогом, а за другую придётся платить. При этом человек может самостоятельно выбрать объект, который не будет облагаться налогом. Раньше эта льгота носила заявительный характер, но с прошлого года предоставляется автоматически, никуда обращаться не надо, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Кстати, с этого года перестал действовать автомобильный знак "Инвалид", необходимый для льготного доступа к специальным местам на парковке. Теперь вместо него применяется электронное разрешение. Причём самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку не нужно. Все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является ПФР. Человеку с инвалидностью достаточно просто разместить там сведения об автомобиле, которым он управляет сам или на котором его перевозят.

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