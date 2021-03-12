В МВФ озвучили новые условия выделения денег Украине

Независимость Национального банка и антикоррупционных учреждений Украины — одно из условий продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передаёт "Укринформ".

"Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим", — сказал он.

Райс подчеркнул, что таким же существенным фактором для МВФ является сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов. Представитель МВФ добавил, что это "важные предпосылки и требования", которые определены в программе фонда для Украины.

Ранее экономисты назвали худший сценарий для Украины после прекращения сотрудничества с МВФ.

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