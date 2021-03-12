"Длительная осада": Пушков спрогнозировал тактику США в отношении России
Жёсткость Байдена в адрес Москвы пока носит в основном риторический характер, отметил он.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Сенатор Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена может избрать тактику "длительной осады" России. Такое мнение он выразил в своём телеграм-канале.
По мнению члена Совфеда, Вашингтон мог взять "сознательную паузу" в действиях в отношении Москвы, потому что нынешние американские власти поняли, что практически всё "плохое" уже было сделано при правлении экс-президента Штатов Дональда Трампа.
Пушков заметил, что у США остаётся три возможности, среди них введение "санкций из ада", подталкивание Украины к новой войне в Донбассе, а также наращивание военного контингента в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО.
"Но это является лишь продолжением прежней линии США, при Трампе. По этим причинам жёсткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер", — подчеркнул сенатор.
Ранее Пушков резко отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook.
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