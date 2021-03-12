Эффективность американской вакцины от ковида Novavax оценили в 96%

Американская вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% по результатам третьего этапа клинических испытаний, который прошёл в Великобритании.

"Novavax... сегодня объявила, что итоговая эффективность вакцины компании... против лёгкого, среднего и тяжёлого течения заболевания, вызываемого исходным вариантом CoViD-19, составила 96,4% в решающей — третьей — фазе испытаний в Соединённом Королевстве", — сказано в заявлении Novavax.

В исследовании участвовало свыше 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом возраст 27% участников испытаний превышал 65 лет. А вот эффективность препарата против британского штамма ковида составила 86,3%.

Промежуточный этап испытаний вакцины прошёл в ЮАР, где преимущественно распространяется местный штамм коронавируса. В нём участвовало порядка трёх тысяч человек, эффективность препарата против южноафриканской мутации ковида чуть превысила 55%.

Кроме того, по данным компании Novavax, при тяжёлом течении болезни вакцина продемонстрировала 100% эффективности.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о получении 15 миллионов доз американской вакцины от коронавируса Novavax.

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