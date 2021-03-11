Диетолог назвал самые опасные начинки блинов

Блины с начинкой могут нести опасность, если при их приготовлении и хранении не соблюдались санитарные нормы. Для каждого наполнителя свои требования. Это отметил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

В интервью РБК медик рассказал, что наибольшую опасность могут представлять блины с варёным мясом, рыбой и творогом, потому что эти продукты можно отнести к скоропортящимся. Они требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. Диетолог посоветовал россиянам отдавать предпочтение выпечке без всяких добавлений. Если есть необходимость, то можно отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу, считает Тутельян.