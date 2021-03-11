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Диетолог назвал самые опасные начинки блинов

Предельно внимательными нужно быть со скоропортящимися продуктами.

11 марта 2021, 22:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Блины с начинкой могут нести опасность, если при их приготовлении и хранении не соблюдались санитарные нормы. Для каждого наполнителя свои требования. Это отметил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

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В интервью РБК медик рассказал, что наибольшую опасность могут представлять блины с варёным мясом, рыбой и творогом, потому что эти продукты можно отнести к скоропортящимся. Они требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. Диетолог посоветовал россиянам отдавать предпочтение выпечке без всяких добавлений. Если есть необходимость, то можно отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу, считает Тутельян.

Ранее в России подсчитали "индекс блинов". Так, приготовление стопки этого угощения в среднем обойдётся жителям страны в 303 рубля. В эту сумму входит покупка молока, яиц, муки, масла и сахара.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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