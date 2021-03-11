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Категорий: 18

Попова оценила вероятность заразиться британским коронавирусом после обычного ковида

Глава ведомства заверила, что российские вакцины дают защиту и от первого, и от второго.

11 марта 2021, 22:48
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Если человек переболел распространёнными в России вариантами коронавируса, британский штамм-мутант ему уже не грозит. Так заверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", — сказала глава ведомства.

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В интервью ТАСС она уточнила, что это касается и тех, кто привился двумя первыми российскими вакцинами — "Спутником V" и препаратом от центра "Вектор".

"Потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Так же происходит по всем остальным штаммам", — заверила глава Роспотребнадзора.

Ранее первые случаи заражения "британским" коронавирусом-мутантом выявили в Белоруссии.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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