Попова оценила вероятность заразиться британским коронавирусом после обычного ковида
Глава ведомства заверила, что российские вакцины дают защиту и от первого, и от второго.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Если человек переболел распространёнными в России вариантами коронавируса, британский штамм-мутант ему уже не грозит. Так заверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", — сказала глава ведомства.
В интервью ТАСС она уточнила, что это касается и тех, кто привился двумя первыми российскими вакцинами — "Спутником V" и препаратом от центра "Вектор".
"Потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Так же происходит по всем остальным штаммам", — заверила глава Роспотребнадзора.
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