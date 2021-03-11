Попова оценила вероятность заразиться британским коронавирусом после обычного ковида

Если человек переболел распространёнными в России вариантами коронавируса, британский штамм-мутант ему уже не грозит. Так заверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", — сказала глава ведомства.

В интервью ТАСС она уточнила, что это касается и тех, кто привился двумя первыми российскими вакцинами — "Спутником V" и препаратом от центра "Вектор".

"Потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Так же происходит по всем остальным штаммам", — заверила глава Роспотребнадзора.

Авторы