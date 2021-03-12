Вдова Табакова призналась, что сначала была увлечена его сыном

Вдова советского, российского актёра Олега Табакова артистка театра и кино Марина Зудина призналась, что изначально была увлечена сыном покойного супруга. В эфире канала "Россия-1" она рассказала, что познакомилась с будущим мужем ещё в студенческие годы, когда он преподавал у неё на курсе.

"Не всегда люди соединяются сами, иногда этому способствует какая-то сила. Да, думаю, это тот случай, и Господь сделал мне такой подарок. Причём поначалу я не была влюблена в Олега Павловича, как другие девочки. Вот Антоном Табаковым после фильма "Тимур и его команда", признаться, была увлечена", — поделилась Зудина.

По её словам, Олег Табаков долго не решался завести детей. Переживал, что будет для них старым отцом. Однако на свет всё же появились дочь и сын.

"Но родился Павлик, а спустя 11 лет появилась на свет Маша. Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребёнка", — отметила актриса.

Ранее Зудина рассказывала, что верит, что её покойный супруг смог бы оценить постельные сцены в кино с её участием. Она сыграла одну из ролей в "Содержанках".

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