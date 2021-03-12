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Вдова Табакова призналась, что сначала была увлечена его сыном

Затем, как высказалась актриса, Господь сделал ей подарок.

12 марта 2021, 01:15
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Вдова советского, российского актёра Олега Табакова артистка театра и кино Марина Зудина призналась, что изначально была увлечена сыном покойного супруга. В эфире канала "Россия-1" она рассказала, что познакомилась с будущим мужем ещё в студенческие годы, когда он преподавал у неё на курсе.

"Не всегда люди соединяются сами, иногда этому способствует какая-то сила. Да, думаю, это тот случай, и Господь сделал мне такой подарок. Причём поначалу я не была влюблена в Олега Павловича, как другие девочки. Вот Антоном Табаковым после фильма "Тимур и его команда", признаться, была увлечена", — поделилась Зудина.

По её словам, Олег Табаков долго не решался завести детей. Переживал, что будет для них старым отцом. Однако на свет всё же появились дочь и сын.

"Но родился Павлик, а спустя 11 лет появилась на свет Маша. Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребёнка", — отметила актриса.

Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье

Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье

Ранее Зудина рассказывала, что верит, что её покойный супруг смог бы оценить постельные сцены в кино с её участием. Она сыграла одну из ролей в "Содержанках".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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