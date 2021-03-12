В Приморье тело убитого нашли благодаря анонимному письму
Преступник очень старался замести следы, но ничего не вышло.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
В посёлке Славянка в Приморском крае полиция нашла тело мужчины и задержала подозреваемого в убийстве благодаря анонимному письму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
В полицию поступило обращение от одного из жителей населённого пункта, который рассказал о найденном его знакомым письме. В тексте говорилось, что в подвале жилого многоквартирного дома спрятано тело погибшего человека.
Прибывшие на указанное место стражи порядка действительно нашли тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Улики быстро вывели на подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного между ним и убитым возник конфликт. Хозяин взял нож и ударил им оппонента, тот скончался.
"Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провёл генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", — отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Кто прислал анонимное письмо, пока не установлено.
Ранее Лайф сообщал, что в Кронштадте нашли вмёрзшее в лёд тело мужчины.
Выбор редакции
Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд — видео
В МВД сочли обоснованным применение силы полицией на незаконных акциях в Москве
Шесть подростков сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге
Названы сроки выхода конкурента Clubhouse от Twitter
В Швеции признали превосходство России в случае войны с НАТО
Комментариев: 0