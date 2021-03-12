В Приморье тело убитого нашли благодаря анонимному письму

В посёлке Славянка в Приморском крае полиция нашла тело мужчины и задержала подозреваемого в убийстве благодаря анонимному письму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В полицию поступило обращение от одного из жителей населённого пункта, который рассказал о найденном его знакомым письме. В тексте говорилось, что в подвале жилого многоквартирного дома спрятано тело погибшего человека.

Прибывшие на указанное место стражи порядка действительно нашли тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Улики быстро вывели на подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного между ним и убитым возник конфликт. Хозяин взял нож и ударил им оппонента, тот скончался.

"Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провёл генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Кто прислал анонимное письмо, пока не установлено.

Ранее Лайф сообщал, что в Кронштадте нашли вмёрзшее в лёд тело мужчины.

Авторы