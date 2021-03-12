Названы сроки выхода конкурента Clubhouse от Twitter

Американский сервис микроблогов Twitter решил к апрелю представить свой аналог аудиосоцсети Clubhouse. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Судя по анонсу от Twitter, в его аналоге Clubhouse тоже можно будет присоединяться к чужим обсуждениям и создавать свои комнаты.