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Названы сроки выхода конкурента Clubhouse от Twitter

Там тоже можно будет слушать дискуссии, создавать комнаты.

12 марта 2021, 01:01
<p>Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images</p>

Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Американский сервис микроблогов Twitter решил к апрелю представить свой аналог аудиосоцсети Clubhouse. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Судя по анонсу от Twitter, в его аналоге Clubhouse тоже можно будет присоединяться к чужим обсуждениям и создавать свои комнаты.

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Россиянам рассказали о перспективах и минусах Clubhouse

Интересно, что ранее и Instagram решил не оставаться в стороне от такой модели соцсети. Он создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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