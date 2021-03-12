Названы сроки выхода конкурента Clubhouse от Twitter
Там тоже можно будет слушать дискуссии, создавать комнаты.
Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
Американский сервис микроблогов Twitter решил к апрелю представить свой аналог аудиосоцсети Clubhouse. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Судя по анонсу от Twitter, в его аналоге Clubhouse тоже можно будет присоединяться к чужим обсуждениям и создавать свои комнаты.
Интересно, что ранее и Instagram решил не оставаться в стороне от такой модели соцсети. Он создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse.
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