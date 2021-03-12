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Песков рассказал о возросшем количестве атак на сайт Кремля

По его словам, масштаб некоторых из них был такой, какой "у нас сделать невозможно".

12 марта 2021, 00:21
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В последнее время участились попытки атаковать сайт Кремля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, оно (количество атак. — Прим. Лайфа) всё время растёт. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причём таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", — сказал Песков в интервью ТАСС.

Комментируя сообщения о сбоях в работе некоторых государственных ресурсов, в том числе сайта Кремля, он отметил: "У нас ничего не сбивалось. У меня всё работало".

В России за год выросло на треть число преступлений в Интернете

В России за год выросло на треть число преступлений в Интернете

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. Вскоре сайты госорганов РФ заработали.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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