Песков рассказал о возросшем количестве атак на сайт Кремля

"Да, оно (количество атак. — Прим. Лайфа) всё время растёт. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причём таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", — сказал Песков в интервью ТАСС.