Песков рассказал о возросшем количестве атак на сайт Кремля
По его словам, масштаб некоторых из них был такой, какой "у нас сделать невозможно".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В последнее время участились попытки атаковать сайт Кремля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, оно (количество атак. — Прим. Лайфа) всё время растёт. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причём таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", — сказал Песков в интервью ТАСС.
Комментируя сообщения о сбоях в работе некоторых государственных ресурсов, в том числе сайта Кремля, он отметил: "У нас ничего не сбивалось. У меня всё работало".
Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. Вскоре сайты госорганов РФ заработали.
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