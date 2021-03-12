Пентагон решил разместить дополнительные войска в Азии и Европе
Подразделения уже находятся на стадии формирования.
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Пентагон собирается разместить три дополнительные оперативно-тактические группы сухопутных войск за рубежом. Об этом на брифинге сообщил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
"Вероятно, две будут размещены в Тихоокеанском регионе и одна — в Европе. И мы их создаём прямо сейчас", — сказал Макконвил, не уточняя их точное планируемое месторасположение.
Размещаемые войска будут оснащены, по словам американского генерала, высокоточным вооружением большой дальности действия, средствами ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космическими средствами, а также системами ПРО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с украинским министром обороны Андреем Тараном, в ходе которого заявил, что США будут всячески помогать Незалежной.
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