В Швеции признали превосходство России в случае войны с НАТО

Экспертами названы ключевые недостатки, сказывающиеся на боеготовности стран — участниц альянса.

Специалисты НИИ оборонных исследований Швеции по результатам тщательного анализа соотношения сил между Западом и Россией сделали вывод, что РФ будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны с НАТО в непосредственной близости от Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад "Западные военные возможности в Северной Европе — 2020".

"Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле", — пояснил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.

Эксперт уверен, что это преимущество продлится довольно долгое время, поскольку для прибытия крупных сухопутных войск США понадобится минимум пара месяцев.

В НИИ оборонных исследований Швеции полагают, что страны Североатлантического альянса проводят недостаточно учений. При этом их силы рассредоточены географически и имеют разные военные возможности.