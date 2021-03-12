В Швеции признали превосходство России в случае войны с НАТО
Фото © Pixabay
Экспертами названы ключевые недостатки, сказывающиеся на боеготовности стран — участниц альянса.
Специалисты НИИ оборонных исследований Швеции по результатам тщательного анализа соотношения сил между Западом и Россией сделали вывод, что РФ будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны с НАТО в непосредственной близости от Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад "Западные военные возможности в Северной Европе — 2020".
"Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле", — пояснил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.
Эксперт уверен, что это преимущество продлится довольно долгое время, поскольку для прибытия крупных сухопутных войск США понадобится минимум пара месяцев.
В НИИ оборонных исследований Швеции полагают, что страны Североатлантического альянса проводят недостаточно учений. При этом их силы рассредоточены географически и имеют разные военные возможности.
Ранее американские военные описали сценарий захвата Калининграда силами НАТО. Согласно ему, польская армия должна нейтрализовать российские баллистические ракеты "Искандер", чтобы не дать Москве возможности вести "ограниченную ядерную войну". Для этого предлагается использовать опыт уничтожения иракских комплексов "Скад" Р-17 во время войны в Персидском заливе.