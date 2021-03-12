Песков не исключил очное участие Путина в некоторых мероприятиях ПМЭФ
Форум запланирован на 2–5 июня.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент РФ Владимир Путин может лично принять участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Частично это будет очный формат, частично онлайн — как позволит обстановка", — отметил Песков в интервью ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, будет ли традиционная встреча Владимира Путина с бизнесменами, Песков добавил, что программа "пока ещё только готовится".
Напомним, что ПМЭФ-2021 намечен на 2–5 июня. Организаторы готовят его с учётом всех антиковидных мер безопасности. ПМЭФ-2020 был отменён из-за пандемии коронавируса.
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