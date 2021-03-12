Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно, ещё за несколько гонок до конца сезона, победил в общем зачёте Кубка мира.

Как сообщает "Интерфакс", это стало ясно после отказа норвежцев отправить лыжников на североамериканские этапы соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этого идущий за Большуновым Йоханнес Клебо лишился шансов его догнать в общем зачёте. У россиянина 2221 очко, у его соперника 1726.

Напомним, что такая ситуация сложилась на фоне недавнего скандала вокруг Большунова и Клебо. Норвежец был дисквалифицирован по итогам гонки на 50 километров классическим стилем в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Соревнования прошли 7 марта. Большунов лидировал, однако у самой финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо. После этого его обогнали Клебо и другой норвежец — Эмиль Иверсен. Рассмотрев инцидент, судьи дисквалифицировали Клебо, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов. Норвегия сначала подала апелляцию, но затем отказалась от этой идеи.

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