Netflix начал бороться с просмотром фильмов под чужим паролем
Пользователи стали получать уведомления, в которых их призывают так не делать.
Фото © Pixabay
Видеосервис Netflix начал уведомлять своих пользователей о недопустимости использования чужой учётной записи для просмотра фильмов. Об этом пишет The Streamable.
"Если вы не проживаете с владельцем этого аккаунта, вам нужно войти в свой аккаунт, чтобы продолжить просмотр", — говорится в таком уведомлении.
Фото © Twitter DOP3Sweet
Как пишет CNBC, прежде Netflix не беспокоило совместное использование паролей пользователями, хотя такую практику использует примерно треть из них.
В январе стриминговая платформа Netflix пообещала подписчикам выход нового фильма каждую неделю в 2021 году. В картинах снимется множество звёзд, например Леонардо Ди Каприо, Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Крис Хемсворт и другие.
Выбор редакции
Netflix запустит аниме-сериал по игре Dota 2
Из продолжения "Космического джема" вырезали мультяшного скунса-бабника
Microsoft добавит в библиотеку Xbox 19 игры Bethesda
На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной
AstraZeneca вновь сократила поставки своей вакцины в ЕС
Комментариев: 0