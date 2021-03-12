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Netflix начал бороться с просмотром фильмов под чужим паролем

Пользователи стали получать уведомления, в которых их призывают так не делать.

12 марта 2021, 03:10

Фото © Pixabay

Видеосервис Netflix начал уведомлять своих пользователей о недопустимости использования чужой учётной записи для просмотра фильмов. Об этом пишет The Streamable.

"Если вы не проживаете с владельцем этого аккаунта, вам нужно войти в свой аккаунт, чтобы продолжить просмотр", — говорится в таком уведомлении.

Фото © Twitter DOP3Sweet

Фото © Twitter DOP3Sweet

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Как пишет CNBC, прежде Netflix не беспокоило совместное использование паролей пользователями, хотя такую практику использует примерно треть из них.

В январе стриминговая платформа Netflix пообещала подписчикам выход нового фильма каждую неделю в 2021 году. В картинах снимется множество звёзд, например Леонардо Ди Каприо, Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Крис Хемсворт и другие.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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