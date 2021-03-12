Netflix начал бороться с просмотром фильмов под чужим паролем

Видеосервис Netflix начал уведомлять своих пользователей о недопустимости использования чужой учётной записи для просмотра фильмов. Об этом пишет The Streamable.

"Если вы не проживаете с владельцем этого аккаунта, вам нужно войти в свой аккаунт, чтобы продолжить просмотр", — говорится в таком уведомлении.

Фото © Twitter DOP3Sweet

Как пишет CNBC, прежде Netflix не беспокоило совместное использование паролей пользователями, хотя такую практику использует примерно треть из них.

В январе стриминговая платформа Netflix пообещала подписчикам выход нового фильма каждую неделю в 2021 году. В картинах снимется множество звёзд, например Леонардо Ди Каприо, Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Крис Хемсворт и другие.

Авторы