ЦБ отозвал лицензию у "Форбанка" и банка "Современные стандарты бизнеса"
Эти организации занимали 221-е и 352-е места в банковской системе РФ.
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Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Форбанка", банка "Современные стандарты бизнеса" и у кредитной организации "Сетевая расчётная палата". Об этом говорится в сообщениях регулятора.
По данным ЦБ, эти три организации нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность. Так, у "Форбанка" и банка "Современные стандарты бизнеса" нашли проблемы в области противодействия легализации незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. НКО "Сетевая расчётная палата" замечена в проведении непрозрачных операций между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Сейчас в эти организации назначена временная администрация Банка России, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
"Форбанк" занимал 221-е место в банковской системе РФ, "Современные стандарты бизнеса" — 352-е, НКО "Сетевая расчётная палата" — 277-е.
А ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в 2021 году. По её словам, Банк России считает возможным переход к нейтральной ставке в период до 2023 года, целью будет не допустить избыточной инфляции.
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