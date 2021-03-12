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В Анапе локализовали крупный пожар в жилой многоэтажке — видео

Специалистам пришлось задействовать высотную технику.

12 марта 2021, 06:38

В Анапе локализовали крупный пожар в жилой многоэтажке. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android)

Пожарные сообщили о локализации крупного пожара в Анапе в восьмиэтажном жилом доме. Возгорание с кровли ушло ниже, его площадь составила 3150 квадратных метров. В 8:50 объявлена локализация. Пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

"Произведена эвакуация населения. Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных", — говорится в сообщении ведомства.

ЧП случилось на улице Лазурной. Пожар на мансардном этаже здания начался примерно в четыре часа утра. Спасателям пришлось задействовать высотную технику.

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А ещё Лайф рассказывал, что трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось горение на четвёртом этаже девятиэтажки. Из дома эвакуировали 150 человек, из них 46 детей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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