В Анапе локализовали крупный пожар в жилой многоэтажке. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android )

Пожарные сообщили о локализации крупного пожара в Анапе в восьмиэтажном жилом доме. Возгорание с кровли ушло ниже, его площадь составила 3150 квадратных метров. В 8:50 объявлена локализация. Пострадавших нет, сообщили в МЧС России.