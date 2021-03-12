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Категорий: 18

В Анапе масштабный пожар охватил восьмиэтажный жилой дом — видео

Жильцов пришлось экстренно эвакуировать.

12 марта 2021, 04:30

В Анапе масштабный пожар охватил восьмиэтажный жилой дом. Видео © Соцсети

В Анапе масштабный пожар возник в восьмиэтажном жилом доме. Площадь возгорания составляет около полутора тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

ЧП случилось на улице Лазурной. Пожар на мансардном этаже здания начался примерно в четыре часа утра. Спасателям пришлось задействовать высотную технику.

Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог

Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог

А ранее на Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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