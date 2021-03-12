В Анапе масштабный пожар охватил восьмиэтажный жилой дом — видео
Жильцов пришлось экстренно эвакуировать.
В Анапе масштабный пожар охватил восьмиэтажный жилой дом. Видео © Соцсети
В Анапе масштабный пожар возник в восьмиэтажном жилом доме. Площадь возгорания составляет около полутора тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
ЧП случилось на улице Лазурной. Пожар на мансардном этаже здания начался примерно в четыре часа утра. Спасателям пришлось задействовать высотную технику.
А ранее на Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме.
Выбор редакции
"Апокалипсис! Просто какой-то кошмар!" В Анапе из-за нашествия пауков дома и деревья покрылись белой пеленой — видео
В Калифорнии загорелся завод Tesla
На Сахалине семеро детей попали в больницу после отравления в детском саду
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" в гостях обыграть "Филадельфию"
В Словакии объяснили доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"
Комментариев: 0