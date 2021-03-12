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Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам

Судить ведомство предлагает по имуществу, которым владеют получатели выплат.

12 марта 2021, 04:25

Фото © Pixabay

Министерство труда России выступило с инициативой проанализировать выплаты на детей семьям, которые бедны только по документам — официальным данным о белом доходе. Об этом пишет "Коммерсант".

По мнению ведомства, по-настоящему бедной и нуждающейся не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько объектов недвижимости площадью более 40 кв.м на человека, а также несколько машин. Другое дело, если во владении семейства есть одновременно квартира, дом, дача, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тысяч рублей).

Сокращение числа получателей детских пособий позволит подойти к идее полного "покрытия недостающих доходов" в беднейших семьях, пишет газета.

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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