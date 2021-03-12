Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам

Министерство труда России выступило с инициативой проанализировать выплаты на детей семьям, которые бедны только по документам — официальным данным о белом доходе. Об этом пишет "Коммерсант".

По мнению ведомства, по-настоящему бедной и нуждающейся не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько объектов недвижимости площадью более 40 кв.м на человека, а также несколько машин. Другое дело, если во владении семейства есть одновременно квартира, дом, дача, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тысяч рублей).