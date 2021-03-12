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AstraZeneca вновь сократила поставки своей вакцины в ЕС

Несколько европейских стран приостановили использование препарата из-за выявленных побочных симптомов.

12 марта 2021, 04:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca вновь сокращает объёмы поставок своей вакцины от коронавируса в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уведомление производителя.

Агентство отмечает, что дефицит станет ещё одним ударом по планам ЕС в вопросе вакцинации, которым препятствуют неоднократные задержки с поставками вакцин.

В документе указано, что AstraZeneca планирует поставить в Европу около 30 миллионов доз вакцины до конца марта и ещё 20 миллионов доз в апреле. Это лишь треть от тех объёмов, которые предусмотрены договором.

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Ранее стало известно, что девять европейских государств в той или иной степени приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Поводом стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата. Эксперты ВОЗ изучают ситуацию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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