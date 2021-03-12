На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной

На Сахалине в городе Невельске произошла драка школьников с поножовщиной. ЧП случилось в школе № 3, сообщает Sakhalin.info.

Отмечается, что подрались ученики седьмого класса. Один из них получил ножевое ранение, но отделался рассечением кожи. В учебное заведение направлена комиссия местного Минобразования.