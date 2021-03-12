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На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной

В случившемся теперь разбирается комиссия местного Минобразования.

12 марта 2021, 04:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Сахалине в городе Невельске произошла драка школьников с поножовщиной. ЧП случилось в школе № 3, сообщает Sakhalin.info.

Отмечается, что подрались ученики седьмого класса. Один из них получил ножевое ранение, но отделался рассечением кожи. В учебное заведение направлена комиссия местного Минобразования.

Пьяный полицейский устроил поножовщину в ресторане под Екатеринбургом и ранил посетителя — видео

Пьяный полицейский устроил поножовщину в ресторане под Екатеринбургом и ранил посетителя — видео

А в феврале школьники устроили драку в Южно-Сахалинске. Они бросались на очевидцев.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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