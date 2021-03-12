На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной
В случившемся теперь разбирается комиссия местного Минобразования.
Фото © Pixabay
На Сахалине в городе Невельске произошла драка школьников с поножовщиной. ЧП случилось в школе № 3, сообщает Sakhalin.info.
Отмечается, что подрались ученики седьмого класса. Один из них получил ножевое ранение, но отделался рассечением кожи. В учебное заведение направлена комиссия местного Минобразования.
А в феврале школьники устроили драку в Южно-Сахалинске. Они бросались на очевидцев.
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