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На Украине решили национализировать авиастроительное предприятие "Мотор сич"

Эксперт увидел в этом жёсткий удар по инвестиционному климату в стране.

12 марта 2021, 03:55
<p>Фото © "Мотор Сич"</p>

Фото © "Мотор Сич"

На Украине Совет национальной безопасности и обороны решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор сич".

"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания совета.

Ожидается, что законопроект о национализации вскоре внесут в Верховную раду. Ранее компания Beijing Skyrizon — китайский акционер "Мотор сич" — сочла возможную национализацию незаконной и противоречащей условиям рыночной экономики.

В свою очередь, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что решение СНБО нанесёт "жёсткий удар" по инвестклимату страны.

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"Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью", хотя там немного другая была причина и настроения. Особенность национализации "Мотор сич" в том, что она жёстко ударит по инвестклимату на Украине", — отметил Амелин в интервью "Деловой столице".

Запорожское предприятие "Мотор сич" разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, а также газотурбинные установки для промышленности.

В августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций украинской компании "Мотор сич".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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