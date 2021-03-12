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Telegram заблокировал бота для поиска контактов по базам данных "Глаз Бога"

С его помощью можно было найти информацию почти о любом человеке.

12 марта 2021, 07:53

Telegram удалил из своей системы бота "Глаз Бога", который искал информацию о людях в открытых источниках. Теперь вместо названия бота отображается "удалённый аккаунт".

С требованием заблокировать подобных ботов, собирающих и распространяющих персональные данные граждан РФ, к Telegram ранее обратился Роскомнадзор. Ведомство обеспокоено количеством ресурсов, которые собирают информацию из различных открытых баз данных. Однако стало известно, что, несмотря на то что бота отключили от агрегаторов платежей, в Сети уже появилась его реплика, выполняющая те же самые функции.

Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram-боты, распространяющие персональные данные

Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram-боты, распространяющие персональные данные

Не так давно Лайф писал о новом способе мошенничества при помощи Telegram-ботов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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