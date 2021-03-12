ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России

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Сотрудники ФСБ России в ходе крупной спецоперации задержали в 28 регионах страны 72 подпольных оружейника и ликвидировали 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в сообщении.

В подпольных мастерских изъята 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Есть также авиационный пулемёт ШКАС, три пулемёта, 26 автоматов (АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У), 24 пистолета-пулемёта, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.

В ведомстве также рассказали, что спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия и Хакасия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях.

А ещё силовики нейтрализовали планировавшего теракт в Махачкале бандита. В сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, также не пострадали гражданские лица.

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