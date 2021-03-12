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Более шести тысяч камер наблюдения по всей России оказались не защищены паролями

Угроза нависла над всеми — от заправок до больниц.

12 марта 2021, 07:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России 6,3 камеры наблюдения имеют открытые IP-адреса, а это значит, что доступ к ним может получить совершенно любой человек. Об этом неутешительном открытии сообщил "Коммерсант".

"К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля либо пароль к ним установлен по умолчанию", — пояснил представитель компании Avast.

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Подобные уязвимые камеры можно найти на всей территории РФ. Злоумышленники смогут получать видеоматериалы (или же использовать как вычислительный ресурс) камеры на электростанциях и заправках, а также в больницах и в умных домах.

Ранее Лайф писал о том, что из-за уязвимости Microsoft под угрозой оказались данные десятка тысяч компаний.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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