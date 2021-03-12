США озвучили условия для новых санкций из-за "Северного потока — 2"

Соединённые Штаты могут ввести новые санкции против "Северного потока — 2". Однако это произойдёт, если обнаружится, что строительством проекта занялись новые юридические лица. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведётся в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то нет никаких сомнений в том, что администрация выполнит требования закона", — цитирует его слова РИА "Новости".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы