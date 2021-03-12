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В Великом Новгороде три человека погибли, уходя от полицейской погони на внедорожнике — видео

Автомобиль на полной скорости врезался в стену.

12 марта 2021, 07:08

В Великом Новгороде три человека погибли, уходя от полицейской погони на внедорожнике. Видео © VK / ЧП 53 Великий Новгород, ГИБДД Великий Новгород

В Великом Новгороде четыре человека попытались уйти от полицейской погони на внедорожнике и врезались в здание ТЦ. Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, трое из них погибли на месте.

"Сегодня, в 04:40, на улице Октябрьской, 21 водитель, управляя автомобилем "Тойота-Ленд-крузер", по неустановленным причинам не справился с управлением и совершил наезд на здание торгового центра", — сообщили в ведомстве.

Фотографии с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фотографии с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как сообщил Лайфу источник, на странное поведение автомобиля обратил внимание экипаж ДПС. На требование остановиться водитель не отреагировал, после чего началась погоня. Спустя несколько минут автомобиль на огромной скорости влетел в парапет у торгового центра "Компас".

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На момент аварии в салоне находилось четыре человека. Трое из них — водитель и два пассажира — погибли на месте. Ещё одного в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали. Правоохранители считают, что компания ехала из ночного клуба и была нетрезвой, поэтому решила избежать ответственности и оторваться от погони.

Ранее в Благовещенске девушка, уходя от полицейской погони, протаранила автомобиль и погибла, покалечив при этом ещё двух человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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