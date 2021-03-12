Житель Северодвинска назвал сумму долга, из-за которой пошёл на захват заложницы

"Подозреваемый пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере восьми тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети Интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришёл в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", — говорится в сообщении СК.