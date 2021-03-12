Житель Северодвинска назвал сумму долга, из-за которой пошёл на захват заложницы
Уголовное дело возбудили против мужчины.
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Против 54-летнего жителя Северодвинска, накануне взявшего в заложницы сотрудницу микрокредитной организации, возбудили уголовное дело. По данным следствия, в момент совершения преступления мужчина был пьян и вооружён обрезом охотничьего ружья. На допросе захватчик признал вину и объяснил, что пошёл на преступление из-за давления коллекторов.
"Подозреваемый пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере восьми тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети Интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришёл в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", — говорится в сообщении СК.
Сейчас расследование продолжается, следователи опрашивают свидетелей и намерены оценить законность действий тех самых коллекторов.
Напомним, 11 марта мужчина, вооружённый обрезом, зашёл в отделение микрозаймов и захватил в заложники сотрудницу фирмы. Поначалу он не шёл на переговоры, а позже стало известно, что у мужчины много долгов перед этой организацией, которые он не может выплатить. Ему стали поступать угрозы от коллекторов, что и возмутило россиянина. Мужчина также озвучил свои требования. Спустя некоторое время захватчик сдался полиции, его единственная заложница не пострадала.