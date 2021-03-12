Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке
Глава государства напомнил, что у Москвы в этом регионе много "интересов, друзей, партнёров".
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза поднял тему Ближнего Востока. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ — в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнёров", — отметил глава государства.
Путин отметил, что регион является перспективным для развития внешнеэкономических связей и традиционно дружественным для России. Он предложил обсудить положение дел в регионе и перспективы развития мира на ближайшее будущее. Глава государства на совещании заслушает доклады главы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра обороны страны Сергея Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам повышения инвестиционной активности. В ходе него глава государства посоветовал российским предпринимателям вкладывать средства внутри страны, а не держать их за границей.
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