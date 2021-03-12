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Новые истребители МиГ-35 поступили на вооружение в ВКС России

Поставка осуществлялась в рамках гособоронзаказа.

12 марта 2021, 10:33
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/anikeev_artyom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anikeev_artyom</a></p>

Фото © VK / anikeev_artyom

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение новые истребители МиГ-35С. Об этом сообщает газета "Красная звезда", которая находится в ведении Министерства обороны РФ.

"Самолёты МиГ-35С поставлены в войска", — отмечается в инфографике.

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Отмечается, что многоцелевые истребители были поставлены в рамках гособоронзаказа досрочно. Ранее контракт на поставку шести таких самолётов был подписан замминистра обороны РФ и главой ОАК в рамках военного форума "Армия-2018".

А в конце прошлого года на вооружение ВКС РФ поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Лайф публиковал видео его полёта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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