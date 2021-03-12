Новые истребители МиГ-35 поступили на вооружение в ВКС России
Поставка осуществлялась в рамках гособоронзаказа.
Фото © VK / anikeev_artyom
Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение новые истребители МиГ-35С. Об этом сообщает газета "Красная звезда", которая находится в ведении Министерства обороны РФ.
"Самолёты МиГ-35С поставлены в войска", — отмечается в инфографике.
Отмечается, что многоцелевые истребители были поставлены в рамках гособоронзаказа досрочно. Ранее контракт на поставку шести таких самолётов был подписан замминистра обороны РФ и главой ОАК в рамках военного форума "Армия-2018".
А в конце прошлого года на вооружение ВКС РФ поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Лайф публиковал видео его полёта.
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