Новые истребители МиГ-35 поступили на вооружение в ВКС России

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение новые истребители МиГ-35С. Об этом сообщает газета "Красная звезда", которая находится в ведении Министерства обороны РФ.

"Самолёты МиГ-35С поставлены в войска", — отмечается в инфографике.

Отмечается, что многоцелевые истребители были поставлены в рамках гособоронзаказа досрочно. Ранее контракт на поставку шести таких самолётов был подписан замминистра обороны РФ и главой ОАК в рамках военного форума "Армия-2018".

А в конце прошлого года на вооружение ВКС РФ поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Лайф публиковал видео его полёта.

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