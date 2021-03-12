Украина впервые опередила Россию по числу выявленных за сутки случаев коронавируса
Притом что население страны в несколько раз меньше, чем в РФ.
Фото © AP / ТАСС
На Украине впервые с начала пандемии коронавируса за сутки выявили больше новых случаев, чем в России. По данным статистики, в РФ суточный прирост сегодня составил 9794 случая, в то время как в Незалежной ковид выявили у 12 946 человек.
Всего с момента появления коронавируса на Украине переболело более 1,4 миллиона человек. В то же время в России с марта прошлого года это число достигло 4 370 617. Однако стоит уточнить, что и население РФ почти в четыре раза больше, чем на Украине, поэтому в процентном соотношении сегодняшний суточный прирост там намного выше, чем в России.
Тем временем сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном распространении нового птичьего гриппа между людьми. Напомним, в феврале вирус выявили у нескольких работников одной из российских птицефабрик на юге страны.
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