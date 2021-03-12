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Инфекционист назвал сроки создания вакцины от птичьего гриппа

Этот процесс хорошо отлажен, и беспокоиться россиянам не о чем.

12 марта 2021, 10:07

Фото © Pixabay

При возникшей необходимости вакцину от птичьего гриппа можно будет создать всего за полгода. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Если вдруг такая изменчивость произойдёт, у нас уже существует чётко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально пяти-шести месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Он также пояснил, что вакцина будет зарегистрирована не по упрощённому варианту, как это было с прививкой от коронавируса, а вполне штатно, потому как механизм её производства отлажен и её переделывают каждые полгода.

Напомним, что не так давно Роспотребнадзор предупредил россиян о возможных вспышках птичьего гриппа.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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