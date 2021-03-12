Инфекционист назвал сроки создания вакцины от птичьего гриппа

При возникшей необходимости вакцину от птичьего гриппа можно будет создать всего за полгода. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Если вдруг такая изменчивость произойдёт, у нас уже существует чётко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально пяти-шести месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он также пояснил, что вакцина будет зарегистрирована не по упрощённому варианту, как это было с прививкой от коронавируса, а вполне штатно, потому как механизм её производства отлажен и её переделывают каждые полгода.

Напомним, что не так давно Роспотребнадзор предупредил россиян о возможных вспышках птичьего гриппа.

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