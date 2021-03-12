NASA опубликовало новые звуки Марса, записанные планетоходом Perseverance

На аудиодорожке едва слышен звук ветра, который разносит рыжий песок по пустынной поверхности далёкой планеты. Как и опубликованные ранее, эти звуки были записаны марсоходом Perseverance, приземлившимся на Марс в середине февраля.

А несколько дней назад в NASA рассказали, что Perseverance совершил первый тестовый заезд по планете, преодолев около 6,5 метра за полчаса. В агентстве пообещали, что в будущем аппарат сможет совершать "марш-броски" на 200 метров и более.