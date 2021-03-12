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NASA опубликовало новые звуки Марса, записанные планетоходом Perseverance

Космический аппарат находится на Красной планете с середины февраля.

12 марта 2021, 09:57

Фото © NASA's Perseverance Mars Rover

Аудио © NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало новые звуки с Марса. Аудиозапись доступна на сайте космического агентства.

На аудиодорожке едва слышен звук ветра, который разносит рыжий песок по пустынной поверхности далёкой планеты. Как и опубликованные ранее, эти звуки были записаны марсоходом Perseverance, приземлившимся на Марс в середине февраля.

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

А несколько дней назад в NASA рассказали, что Perseverance совершил первый тестовый заезд по планете, преодолев около 6,5 метра за полчаса. В агентстве пообещали, что в будущем аппарат сможет совершать "марш-броски" на 200 метров и более.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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