Основатель компании "Бука" Александр Михайлов скончался в возрасте 49 лет

В возрасте 49 лет из жизни ушёл сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов. Об этом в своём твиттере сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

"Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х... но теперь уже не расскажет", — написал он.

Компания "Бука" была основана в 1993 году, и в течение всего нескольких лет стала основным девелопером крупнейших зарубежных игровых издательств в России, а также компании Sega, Nintendo и Sony по распространению их приставок. В 2008-м "Бука" была выкуплена другой крупной российской компанией — "1С". Она сотрудничает с крупнейшими западными издателями видеоигр, такими как Valve, Ubisoft, Activision/Blizzard и многими другими.

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