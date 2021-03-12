Основатель компании "Бука" Александр Михайлов скончался в возрасте 49 лет
Он был одним из первопроходцев российского рынка видеоигр.
Александр Михайлов. Фото © igromania.ru
В возрасте 49 лет из жизни ушёл сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов. Об этом в своём твиттере сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.
"Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х... но теперь уже не расскажет", — написал он.
Компания "Бука" была основана в 1993 году, и в течение всего нескольких лет стала основным девелопером крупнейших зарубежных игровых издательств в России, а также компании Sega, Nintendo и Sony по распространению их приставок. В 2008-м "Бука" была выкуплена другой крупной российской компанией — "1С". Она сотрудничает с крупнейшими западными издателями видеоигр, такими как Valve, Ubisoft, Activision/Blizzard и многими другими.
Ранее Лайф писал о смерти создателя кассет и CD-дисков Лодевейка Оттенса.
Выбор редакции
Умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев
Известный видеоигровой пират Xatab умер от осложнений пневмонии
Инфекционист назвал сроки создания вакцины от птичьего гриппа
Опрос показал, сколько россиян мечтают о карьере чиновника
Как парень, выигравший 4,6 млрд в лотерее, через 7 лет стал случайным убийцей из-за плюшевого мишки
Комментариев: 0