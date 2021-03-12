Песков прокомментировал данные о снижении ожидаемой продолжительности жизни россиян
Представитель Кремля призвал дождаться официальной информации.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Без наличия официальных данных пока рано говорить о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о содержании проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года.
"Мы всё-таки предпочитаем ориентироваться на официальные данные наших ведомств, поэтому будем ждать их перед тем, как что-то говорить", — отметил Песков.
Напомним, что в Сети были опубликованы данные, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году снизилась до 71,1 года.
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