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Песков прокомментировал данные о снижении ожидаемой продолжительности жизни россиян

Представитель Кремля призвал дождаться официальной информации.

12 марта 2021, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Без наличия официальных данных пока рано говорить о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о содержании проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года.

"Мы всё-таки предпочитаем ориентироваться на официальные данные наших ведомств, поэтому будем ждать их перед тем, как что-то говорить", — отметил Песков.

В Кремле прокомментировали работу западных СМИ

В Кремле прокомментировали работу западных СМИ

Напомним, что в Сети были опубликованы данные, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году снизилась до 71,1 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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