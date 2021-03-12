Офицерский развод с огоньком: сотрудник ДПС из Краснодара сжёг дотла машину своей жены-полицейского

В Краснодарском крае 37-летний старший инспектор ДПС поджёг машину своей супруги — 40-летнего капитана полиции, с которой он находится в процессе развода. Об этом Лайфу рассказал источник.

3 марта принадлежащая инспектору по вопросам миграции Hyundai Elantra сгорела таинственным образом. 5 марта по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". Под подозрением оказался супруг Оксаны — старший инспектор ДПС по Краснодару Артём З. 12 марта в 00:30 правоохранитель был задержан. Отпираться в содеянном он не стал и сразу сознался, причиной послужили неприязненные отношения на фоне развода.

Ранее стало известно, что на неохраняемой парковке в Тульской области 13 легковых автомобилей и автобусов сгорело во время пожара.

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