Где сейчас Элизабет Фритцль: отец держал её в сексуальном рабстве, не выпуская из подвала 24 года
Девушка родила семерых детей, будучи запертой в подвале.
Фото © Collect / Handout
История Элизабет Фритцль стала достоянием общественности, когда ей удалось вырваться на свободу в 2008 году. Её биография легла в основу фильма "Девушка в подвале", который недавно вышел на американском телеканале Lifetime, сообщает The Sun. Он снова заставил говорить всех о том, какая жуть порой творится прямо у нас под носом.
Кто такая Элизабет Фритцль
Элизабет Фритцль. Фото © Collect
Элизабет долгие годы прожила в заточении: её держал в подвале собственный отец Йозеф Фритцль. Он регулярно насиловал девушку. В итоге она стала матерью семерых детей, один из которых умер. Несмотря ни на что, сама Элизабет выжила. Её 85-летний отец отбывает пожизненное заключение в австрийской тюрьме.
Что произошло
Йозеф Фритцль. Фото © Collect
28 августа 1984 года инженер-электрик из небольшого австрийского городка Йозеф Фритцль попросил свою 18-летнюю дочь Элизабет о помощи. Он устанавливал новую дверь в недавно отремонтированный подвал, и ему якобы не хватало рук. Но это была западня. Фритцль ввёл девушку в состояние наркоза с помощью полотенца, смоченного в эфире. Элизабет вышла из этого подвала только спустя 24 года.
Элизабет Фритцль. Фото © 60 Minutes Australia
Жену и полицейских Фритцль убедил, что дочь сбежала из дома и вступила в секту. Пока девушку искали, он безнаказанно подвергал её сексуальному насилию. Там же, в подвале, Элизабет родила от собственного отца семерых детей. Один младенец умер вскоре после появления на свет. Ещё троих Фритцль вырастил вместе с женой. Ей он говорил, что это Элизабет подкидывала малышей к порогу дома. Оставшиеся три ребёнка жили с матерью в подвале.
Подвал, где жила Элизабет. Фото © mtdata.ru
26 апреля 2008 года 42-летняя Элизабет обрела свободу. Одна из её дочерей потеряла сознание, и она уговорила отца отвезти её в больницу. Врачи настояли на присутствии матери ребёнка. Йозеф привёз Элизабет в клинику, и она всё рассказала. За дело взялась полиция. Фритцля арестовали и посадили в тюрьму.
Куда делась Элизабет
Суд постановил, что Элизабет нужно сменить имя и место жительства. Никто не знает, как её зовут сейчас и где конкретно она живёт вместе со своими шестью детьми. Известно, что это небольшая деревушка в Австрии. Дети всё время спят с открытыми дверьми, а дом круглосуточно охраняет полиция. По некоторым данным, у Элизабет завязались отношения с одним из её телохранителей.
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