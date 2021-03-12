Где сейчас Элизабет Фритцль: отец держал её в сексуальном рабстве, не выпуская из подвала 24 года

История Элизабет Фритцль стала достоянием общественности, когда ей удалось вырваться на свободу в 2008 году. Её биография легла в основу фильма "Девушка в подвале", который недавно вышел на американском телеканале Lifetime, сообщает The Sun. Он снова заставил говорить всех о том, какая жуть порой творится прямо у нас под носом.

Кто такая Элизабет Фритцль

Элизабет Фритцль. Фото © Collect

Элизабет долгие годы прожила в заточении: её держал в подвале собственный отец Йозеф Фритцль. Он регулярно насиловал девушку. В итоге она стала матерью семерых детей, один из которых умер. Несмотря ни на что, сама Элизабет выжила. Её 85-летний отец отбывает пожизненное заключение в австрийской тюрьме.

Что произошло

Йозеф Фритцль. Фото © Collect

28 августа 1984 года инженер-электрик из небольшого австрийского городка Йозеф Фритцль попросил свою 18-летнюю дочь Элизабет о помощи. Он устанавливал новую дверь в недавно отремонтированный подвал, и ему якобы не хватало рук. Но это была западня. Фритцль ввёл девушку в состояние наркоза с помощью полотенца, смоченного в эфире. Элизабет вышла из этого подвала только спустя 24 года.

Элизабет Фритцль. Фото © 60 Minutes Australia

Жену и полицейских Фритцль убедил, что дочь сбежала из дома и вступила в секту. Пока девушку искали, он безнаказанно подвергал её сексуальному насилию. Там же, в подвале, Элизабет родила от собственного отца семерых детей. Один младенец умер вскоре после появления на свет. Ещё троих Фритцль вырастил вместе с женой. Ей он говорил, что это Элизабет подкидывала малышей к порогу дома. Оставшиеся три ребёнка жили с матерью в подвале.

Подвал, где жила Элизабет. Фото © mtdata.ru

26 апреля 2008 года 42-летняя Элизабет обрела свободу. Одна из её дочерей потеряла сознание, и она уговорила отца отвезти её в больницу. Врачи настояли на присутствии матери ребёнка. Йозеф привёз Элизабет в клинику, и она всё рассказала. За дело взялась полиция. Фритцля арестовали и посадили в тюрьму.

Куда делась Элизабет

Суд постановил, что Элизабет нужно сменить имя и место жительства. Никто не знает, как её зовут сейчас и где конкретно она живёт вместе со своими шестью детьми. Известно, что это небольшая деревушка в Австрии. Дети всё время спят с открытыми дверьми, а дом круглосуточно охраняет полиция. По некоторым данным, у Элизабет завязались отношения с одним из её телохранителей.

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