Одержимая дьяволом стала героиней фильма ужасов, но в действительности её жизнь была куда страшнее

Фильм ужасов "Шесть демонов Эмили Роуз" вышел на экраны в 2005 году. В отличие от большинства хорроров, он основан на реальных событиях. Прототипом главной героини стала немка Аннелиза Михель, которая умерла в 1976 году после многочисленных обрядов экзорцизма. И её история страшнее любого кино, напоминает The Sun.

Аннелиза появилась на свет в 1952 году в строгой католической семье. Её старшая сестра Марта умерла в восьмилетнем возрасте ещё до её рождения. Мама Аннелизы делала всё возможное, чтобы сберечь хотя бы вторую дочь. Она следила за тем, чтобы девочка вела максимально благочестивую жизнь — например, заставляла её дважды в неделю посещать мессы. Позже на этой почве у Аннелизы разовьются неврозы.

Аннелиза Михель: было/стало. Фото © Imgur

Аннелизе нравилось ходить в школу, а учителя говорили, что её отличала жизнерадостность. Но в 16-летнем возрасте она неожиданно потеряла сознание прямо на уроке. По словам друзей, Аннелиза на несколько минут впала в транс. Ночью того же дня она обмочилась в постели. Тогда родители не придали этому значения, однако через год приступ повторился — и они решили показать девочку врачу. Доктор сказал, что всё в порядке.

Аннелиза Михель. Фото © Imgur

В 1970 году Аннелиза попала в туберкулёзный диспансер. Там у неё случился третий приступ. Именно с этого момента девочка начала испытывать галлюцинации и впадать в эйфорию во время молитвы. В итоге ей поставили диагноз "эпилепсия", она вернулась в школу. Но от прежней Аннелизы не осталось и следа. Теперь она была замкнутой и подавленной. Приступы продолжались, лекарства не помогали. С 1973 года её начали посещать священники.

Аннелиза с мамой во время обряда изгнания бесов. Фото © Imgur

Состояние Аннелизы ухудшалось. Она слизывала с пола свою мочу, ела уголь, раздевалась догола при людях и ела насекомых. Девушка начала бояться крестов и святой воды, из чего был сделан вывод, что она одержима дьяволом. В конце концов ей запретили принимать лекарства и родители дали добро на обряд изгнания бесов. Их набралось аж шесть штук — так заявили священники, которые за 10 месяцев провели 67 часовых сеансов экзорцизма.

Надгробие на могиле Аннелизы. Фото © Wikimedia Commons / Offenbacherjung

Аннелиза перестала есть, но священники заковали её в цепи, чтобы сломить сопротивление демонов. Девушка скончалась в 1976 году. В заключении о смерти было сказано о выбитых зубах, ушибах по всему телу и чёрных кругах под глазами. Представители церкви заявили, что Аннелиза "освободилась", но у правоохранительных органов было другое мнение. В 1978 году священники, проводившие обряды, и родители девушки были приговорены к тюремным срокам и штрафам за убийство по неосторожности.

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