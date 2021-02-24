Рыбак выловил мёртвую беременную акулу, внутри которой выросло чудовище с человеческим лицом
За этим мутантом теперь охотятся коллекционеры со всего мира, но мужчина отказывается его продавать.
Фото © Twitter / MAEnviroPolice
Простому 48-летнему рыбаку из Индонезии внезапно повезло стать знаменитым — и всё из-за его необычного улова. Абдулла Нурен рыбачил вдоль берега провинции Восточная Нуса-Тенгара, и там ему удалось поймать беременную акулу. Она погибла, запутавшись в сетях траулера, поэтому мужчина без зазрения совести её разделал. Внутри оказались трое детёнышей, двое из которых выглядели вполне нормально, а вот вид третьего уже настораживал.
Акулёнок был абсолютно белым и немного комковатым, но больше всего испугало рыбака не это. Два огромных глаза, которые должны были располагаться по бокам от носа, оказались в самом низу. Чтобы продемонстрировать это, Абдулла перевернул детёныша брюшком вверх. Мужчина отнёс домой мутанта, похожего не то на приведение Каспера, не то на Черепашку-ниндзя. И там семья помогла ему это чудище сохранить.
У меня дома просто яблоку негде упасть — все хотят посмотреть на необычного акулёнка. Много кто хотел его купить, но я не согласился — хочу вместо этого его мумифицировать. Мне кажется, он принесёт удачу моей семье
Доктор Дэвид Шиффман из Морского попечительского совета заявил The Mirror, что такая мутация может быть результатом частичной циклопии, при которой глазные яблоки развиваются с отклонениями, полностью или частично сращиваясь. К сожалению, существа с этой мутацией не живут дольше нескольких дней.
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