Рыбак выловил мёртвую беременную акулу, внутри которой выросло чудовище с человеческим лицом

Простому 48-летнему рыбаку из Индонезии внезапно повезло стать знаменитым — и всё из-за его необычного улова. Абдулла Нурен рыбачил вдоль берега провинции Восточная Нуса-Тенгара, и там ему удалось поймать беременную акулу. Она погибла, запутавшись в сетях траулера, поэтому мужчина без зазрения совести её разделал. Внутри оказались трое детёнышей, двое из которых выглядели вполне нормально, а вот вид третьего уже настораживал.

Фото © Twitter / MassiVeMaC

Акулёнок был абсолютно белым и немного комковатым, но больше всего испугало рыбака не это. Два огромных глаза, которые должны были располагаться по бокам от носа, оказались в самом низу. Чтобы продемонстрировать это, Абдулла перевернул детёныша брюшком вверх. Мужчина отнёс домой мутанта, похожего не то на приведение Каспера, не то на Черепашку-ниндзя. И там семья помогла ему это чудище сохранить.

Фото © Twitter / MassiVeMaC

У меня дома просто яблоку негде упасть — все хотят посмотреть на необычного акулёнка. Много кто хотел его купить, но я не согласился — хочу вместо этого его мумифицировать. Мне кажется, он принесёт удачу моей семье Абдулла Нурен

Фото © Twitter / MassiVeMaC

Доктор Дэвид Шиффман из Морского попечительского совета заявил The Mirror, что такая мутация может быть результатом частичной циклопии, при которой глазные яблоки развиваются с отклонениями, полностью или частично сращиваясь. К сожалению, существа с этой мутацией не живут дольше нескольких дней.

Авторы