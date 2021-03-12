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В Кремле прокомментировали работу западных СМИ

Там напомнили, что готовы открыто говорить о событиях в стране.

12 марта 2021, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

У источников англосаксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Financial Times о том, что в РФ якобы усилилось влияние силового блока на лидера страны.

"В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают работу, высказывают мнение, но их квалификация понизилась, и, к нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране", — сказал представитель Кремля.

Блокировку публикаций российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности

Блокировку публикаций российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности

При этом официальный представитель Кремля напомнил, что Россия готова терпеливо объяснять и рассказывать всем желающим о том, что происходит в стране.

А ещё Лайф рассказывал, за публикацию каких фото в соцсетях может грозить уголовная ответственность. Также мы писали о темах, с которыми следует быть осторожнее в соцсетях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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