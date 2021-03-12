В Кремле прокомментировали работу западных СМИ
Там напомнили, что готовы открыто говорить о событиях в стране.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
У источников англосаксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Financial Times о том, что в РФ якобы усилилось влияние силового блока на лидера страны.
"В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают работу, высказывают мнение, но их квалификация понизилась, и, к нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране", — сказал представитель Кремля.
При этом официальный представитель Кремля напомнил, что Россия готова терпеливо объяснять и рассказывать всем желающим о том, что происходит в стране.
А ещё Лайф рассказывал, за публикацию каких фото в соцсетях может грозить уголовная ответственность. Также мы писали о темах, с которыми следует быть осторожнее в соцсетях.
Лента новостей
"У нас беда": Опубликованы переговоры полицейских, сделанные во время жестокого убийства кемеровчанки
сегодня в 09:22
В Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля
сегодня в 09:16
В МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе
сегодня в 09:03
Выбор редакции
"Зуд политических цензоров": Пушков оценил блокировку публикаций российских СМИ в Facebook
Песков рассказал о возросшем количестве атак на сайт Кремля
Украина впервые опередила Россию по числу выявленных за сутки случаев коронавируса
Инфекционист назвал сроки создания вакцины от птичьего гриппа
Под Воронежем задержали мужчину, который 20 лет назад убил и расчленил своего друга в Москве
Комментариев: 0