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В МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе

Украинскую власть призвали взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашениям.

12 марта 2021, 09:03
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", — сказала она на брифинге.

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Захарова призвала Незалежную перестать выдумывать некие новые договорённости, новые документы и взяться наконец за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашениям.

А ранее постпред Крыма заподозрил Украину в подготовке провокации против России. Анонсированный главой МИД Украины план из "трёх китов" по "возвращению" Крыма — часть подготовленной провокации против России, заявил он.

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"Трёх китов" Украины по возвращению Крыма назвали "сморщенными морскими коньками"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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