В МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", — сказала она на брифинге.