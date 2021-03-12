В МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе
Украинскую власть призвали взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашениям.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", — сказала она на брифинге.
Захарова призвала Незалежную перестать выдумывать некие новые договорённости, новые документы и взяться наконец за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашениям.
А ранее постпред Крыма заподозрил Украину в подготовке провокации против России. Анонсированный главой МИД Украины план из "трёх китов" по "возвращению" Крыма — часть подготовленной провокации против России, заявил он.
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