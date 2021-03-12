"Спрыгивай": В Иркутске подозреваемый в краже сбил полицейского и прокатил его на капоте — видео

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В Иркутске подозреваемый в краже прокатил на капоте автомобиля сотрудника уголовного розыска, который попытался его задержать. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Как рассказали в полиции, 39-летнего местного жителя собирались задержать по подозрению в краже дорогостоящего гаджета, но, не желая сдаваться, мужчина наехал на одного из сотрудников полиции и продолжил движение несмотря на то, что полицейский оказался на капоте автомобиля. На кадрах "пассажир" в погонах кричит подозреваемому: "Тормози!" — на что тот спокойно отвечает: "Спрыгивай".

Уговорить подозреваемого не удалось, и в результате на перекрёстке, когда автомобиль снизил скорость, полицейский спрыгнул и поймал попутку. Позже злоумышленника задержали. Теперь помимо подозрений в хищении на него возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

А ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге безработный мигрант из Закавказья прокатил на капоте BMW сотрудника полиции, который приехал по вызову.

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