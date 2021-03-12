В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы" — видео
В ходе обысков силовики изъяли незаконную литературу и компьютеры запрещённой организации.
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Он подозревается в финансировании экстремистской деятельности, сообщает Следственный комитет России.
"Мужчина совершал сбор денежных средств с граждан для обеспечения деятельности экстремистской организации. <...> В Ялте проведено 13 обысков по местам проживания сторонников организации, в результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители, и иные материалы и данные, представляющие интерес для следствия", — говорится в сообщении.
А ранее в Сыктывкаре силовики нейтрализовали конспиративную ячейку "Свидетелей Иеговы". По версии следователей, в период с 2017-го по текущий год членами ячейки осуществлялись законспирированные сборы, на которых изучалась экстремистская литература, а также методы координации по распространению деятельности организации.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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